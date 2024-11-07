HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç'ten Kız Çocuğu Cinayeti Üzerine Sert Açıklama

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Narin'i kim katlettiyse en ağır şekilde cezalandırılmalıdır" dedi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün ilk duruşması başlayan dava devam ederken, HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç adliye önünde açıklamalarda bulundu. Narin'in duruşmasına katıldıklarını belirten Dinç, "Duruşma halen bitmedi. Duamız ve temennimiz bu kızımıza kimin eli dokunduysa, kim ona zarar verdiyse ve kim onu katletmişse, arkalarında kim varsa hepsinin tek tek ortaya çıkarılması ve bunların en ağır bir şekilde cezalandırılmasıdır. Bu kızı kim katletti, bu günahsız katledilirken sırtında çantasıyla birlikte yerde yatacak şekilde katledildi. Bunu katleden, torbaya koyan ve suya bırakan kim varsa en ağır bir şekilde cezalandırılması gerekiyor. Biz de bunun takipçisi olacağız. Duamız ve temennimiz, bunları yapanlar hak ettikleri cezayı alacaklar. Bu sayede kamuoyunun vicdanı rahatlamış olacaktır. Narin artık Türkiye'ye mal olmuş bir kızdır. Hepimizin yüreğini dağlayan bir acısı var. İnşallah bu acı, katillerin aldığı ceza ile bir nebze de olsa hafifleyecektir" dedi.

Dava, sanık ifadeleri ile devam ediyor. - DİYARBAKIR