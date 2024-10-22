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HSK Müfettişi Bıçaklı Saldırıya Uğradı

HSK Müfettişi Bıçaklı Saldırıya Uğradı
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Hakimler ve Savcılar Kurulu binasında görevli bir yemekhane personeli, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçaklayarak yaraladı. Aslan, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) binasında görev yapan yemekhane personelinin HSK Müfettişi Mehmet Aslan'ı ensesinden bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Alınan bilgilere göre, HSK binasında görevli bir yemekhane personeli, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'a bilinmeyen bir nedenle otoparkta bıçakla saldırdı. Yaralanan Aslan, ambulansla Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Aslan, tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Saldırgan şahıs ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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