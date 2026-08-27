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HSK Başmüfettişinin Kızı Son Yolculuğuna Uğurlandı

HSK Başmüfettişinin Kızı Son Yolculuğuna Uğurlandı
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HSK Başmüfettişi Memduh Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Sena Aydın, geçirdiği trafik kazasının ardından Ankara'da toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan kayınpederi İsmail Aydemir de hastanede hayatını kaybetti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başmüfettişi Memduh Aydın'ın, trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki kızı Sena Aydın son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan, Aydın'ın aynı kazada ağır yaralanan kayınpederi İsmail Aydemir'in de kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığı öğrenildi.

Kaza, 25 Ağustos gecesi Ankara Çevreyolu Yaşamkent mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, içerisinde HSK Başmüfettişi Memduh Aydın'ın çocukları Sena Aydın (18), K.A. (14), M.A. (11) ve kayınpederi İsmail Aydemir ile kayınvalidesi N.A.'nın (70) bulunduğu otomobil seyir halindeyken bir tırla çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle araçta bulunan 5 kişi ağır yaralandı. Ankara Şehir Hastanesine nakledilen yaralılardan Sena Aydın hayatını kaybederken, dedesi İsmail Aydemir'in de torununun vefatından birkaç saat sonra öldüğü öğrenildi.

Hastanedeki işlemlerin ardından cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Aydın için Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Aydın'ın naaşı, aynı yerde bulunan Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Aydın ailesinin yanı sıra yakınları, HSK üyeleri, siyasiler ve bürokratlar yer aldı. Aydın'ın dedesi Aydemir'in nereye defnedileceğinin ise henüz netleştirilmediği öğrenildi.

Vefatından bir gün önce kazandığı üniversiteye kaydını yaptırmış

Vefat eden Sena Aydın'ın bu sene Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazandığı ve dün okuluna giderek kaydını yaptırdığı öğrenildi. Kazayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı belirtilirken, yaralıların tedavisinin ise sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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