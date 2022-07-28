Horasan'da ev yangını: 1 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde çıkan yangında 1 evde maddi hasar meydana gelirken, bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Horasan ilçesine bağlı Gerek Mahallesinde Fatih Çiçek'e ait evde yangın çıktı.

Ev sahibi Fatih Çiçek, "Ben ve eşim yangından önce tarlada ot biçimindeydik. Saat 19.00 sıralarında köye döndük bizi gören komşularımız evimizin çatısından dumanların çıktığını söylediler. Hemen evimize doğru gittik ve dumanların yükseldiğini gördük 2,5 yaşındaki kızımda o esnada evde uyuyordu evin kapısını açtık derin dondurucu dolabının arkasından ateş püskürdüğünü gördüm dolabın yanında bulunan eşyaların tutuşması ile alevler tavanı sarmıştı hemen itfaiye ekiplerini aradık o esnada komşularımızın da desteği ile yangına müdahale ettik. Yangına müdahale etmek için çıktığım evin çatısından yere düşerek yaralandım. Daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi Horasan İtfaiye istasyonu ekipleri köye gelerek yangına müdahale ettiler. Yangın bir saat içerisinde kontrol altına alınsa da evimde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi" dedi.

Öte yandan, yangın ile ilgili olay yerine gelen İtfaiye ekipleri düzenlenen raporda yangının henüz neden çıktığının belirlenemediğini araştırmalarının devam ettiğini belirttiler.

Yangına müdahalesi sonrası yaralanan Fatih Çiçek ise Horasan Devlet Hastanesinde tedavi edilerek taburcu edildi. Jandarma ve İtfaiye ekipleri tarafından yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM