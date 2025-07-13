Horasan'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem

Erzurum'un Horasan ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Afad verilerine göre Erzurum'a bağlı Horasan ilçesinde yerin 7.04 km derinliğinde saat 12: 19'da 3.2 büyülüğünde bir deprem kaydedildi. Herhangi bir yıkıma ve olumsuzluğa neden olmayan depremin ilçe merkezinde de hissedildiği öğrenildi. - ERZURUM