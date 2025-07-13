Horasan'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem
Erzurum'un Horasan ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem yerin 7.04 km derinliğinde kaydedildi ve ilçede hissedildi. Herhangi bir yıkıma sebep olmadı.
Erzurum'un Horasan ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Afad verilerine göre Erzurum'a bağlı Horasan ilçesinde yerin 7.04 km derinliğinde saat 12: 19'da 3.2 büyülüğünde bir deprem kaydedildi. Herhangi bir yıkıma ve olumsuzluğa neden olmayan depremin ilçe merkezinde de hissedildiği öğrenildi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa