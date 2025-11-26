Hong Kong'daki Çok Katlı Binada Yangın: İki Yaralı

Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki çok katlı bir binada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yerel medya 2 kişinin ağır yaralandığını, içeride mahsur kalanlar olduğunu aktardı. Alevlere müdahale sürüyor.

Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde bulunan çok katlı bir binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yerel medya 2 kişinin ağır yaralandığını, içeride mahsur kalanlar olduğunu aktardı. İtfaiyenin alevlere müdahalesi sürüyor. - HONG KONG