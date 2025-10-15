Haberler

Hollandalı Asker, Almanya'daki Tatbikat Sırasında Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Almanya'nın Hannover kentinin kuzeyindeki Munster askeri eğitim alanında yapılan Uluslararası 'Vahşi Bizon' Tatbikatı sırasında 28 yaşındaki bir Hollandalı asker, zırhlı aracın karıştığı bir kazada hayatını kaybetti. Böylece, son bir yılda tatbikatlarda ölen Hollandalı askerlerin sayısı 4'e yükseldi.

Almanya'de geçtiğimiz yıldan bu yana tatbikatlarda hayatını kaybeden Hollandalı askerlere bir yenisi daha eklendi. Alman medyasında yer alan haberlere göre 30 Eylül'de başlayan ve Hannover kentinin kuzeyindeki Munster askeri eğitim alanında devam eden Uluslararası "Vahşi Bizon" Tatbikatı sırasında üzücü bir olay yaşandı. Onbaşı rütbesinde görev yapan 28 yaşındaki Hollandalı bir asker, zırhlı aracın karıştığı bir kazada hayatını kaybetti. Askeri yetkililer tarafından ayrıntı paylaşılmayan kaza sonrası yaklaşık 550 personelin katıldığı "Vahşi Bizon" Tatbikatı iptal edildi.

Hollanda Genelkurmay Başkanı Eichelsheim'den taziye mesajı

Hollanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onno Eichelsheim askerin ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, ailesine taziyelerini iletti.

Kazaya ilişkin Hollanda ve Almanya'dan yetkililerin ortak soruşturma yürüttüğü bildirildi.

Almanya'daki tatbikatlarda 3 Hollandalı asker hayatını kaybetmişti

Almanya'da Nisan ayında düzenlenen Bastion Lion isimli tatbikatta yaşanan bir kazada da 21 yaşındaki Hollandalı bir asker hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz yıl da yine Almanya'da iki farklı askeri tatbikatta 2 Hollandalı asker yaşamını yitirmişti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
