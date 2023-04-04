Hollanda'da yolcu treni, raylarda kalan inşaat malzemeleri nedeniyle raydan çıktı: 1 ölü, 30 yaralı

Hollanda'nın güneyindeki Lahey kenti yakınlarında bulunan Voorschoten kasabasında içinde yaklaşık 50 kişinin bulunduğu bir yolcu treni raydan çıktı. Yerel saatle 03.25 sıralarında meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ, 30 YARALI

Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü anlarda Leiden ve Lahey arasındaki tren seferleri kısa süreliğine askıya alındı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

TREN RAYLALARINDA İNŞAAT MALZEMELERİ KALMIŞ

Hollanda Demiryolları NS sözcüsü Erik Kroeze, kazaya bir yük trenin de karıştığını söyleyerek, konuya ilişkin detayları paylaşmadı.Voorschoten Belediye Başkanı Nadine Stemerdink ise kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu inanılmaz trajik bir kaza. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Ne yazık ki yas tutacağımız bir can kaybı yaşandı. Duygu ve düşüncelerim yakınları zarar gören aileler ile birlikte" dedi.

Kazanın tren raylarında kalan inşaat malzemeleri nedeniyle yaşandığı üzerinde duruluyor.