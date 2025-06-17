Hızlı Tren İnşaatında Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Hızlı Tren İnşaatında Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, hızlı tren inşaatı sırasında hafriyat kamyonu devrildi. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hızlı tren inşaatında çalışan hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli-Balıkesir hızlı tren inşaatında çalışan Recep T., idaresindeki 06 DS 4854 plakalı hafriyat kamyonu Orhaniye köy yakınlarında kontrolden çıkarak yoldan 20 metre aşağıya devrilerek yan yattı. Kamyona sürücüsü kazada yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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