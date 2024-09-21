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Hizbullah Komutanları İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti

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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda üst düzey komutanları İbrahim Akil ve Ahmed Vehbi'nin öldüğünü doğruladı. Saldırıda toplam 14 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in Beyrut'a gerçekleştirdiği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in hayatını kaybettiğini doğruladı. Ayrıca Hizbullah'ın Rıdvan biriminin üst düzey komutanlarından Ahmed Vehbi'nin de öldürüldüğü belirtildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh semtine gerçekleştirdiği saldırı sonucu Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in hayatını kaybettiği ifade edildi. Saldırıda ayrıca 2024 yılının başına kadar Hizbullah'ın Rıdvan özel kuvvetler biriminin askeri operasyonlarını yöneten üst düzey komutan Ahmed Vehbi'nin de öldürüldüğü belirtildi.

Akil, Temmuz ayında İsrail'in aynı bölgede Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'ü öldürmesinin ardından grubun en üst düzey askeri birimi Cihat Konseyi'nin 2 ay içinde öldürülen 2. üyesi oldu.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün Beyrut'a yönelik saldırıda toplam 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

"Akil'in yanı sıra en az 10 Hizbullah komutanı öldürüldü"

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından dün akşam saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, İbrahim Akil'in öldürüldüğü iddia edilmişti. Açıklamada, "Akil ve diğer komutanlar, Hizbullah'ın İsrail topraklarına baskın düzenlemeyi, Celile'deki toplulukları işgal etmeyi amaçlayan 'Celile'nin işgali planı'nın mimarları arasındaydı" denilmişti. IDF Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari ise, "Beyrut'taki hava saldırısında Akil'in yanı sıra en az 10 Hizbullah komutanı öldürüldü" ifadelerini kullanmıştı.

Başına ödül konulmuştu

ABD, Hizbullah operasyon komutanı İbrahim Akil'i Nisan 1983'te 63 kişinin ölümüne yol açan Beyrut'taki ABD büyükelçiliğine yönelik ve 6 ay sonra 241 kişinin ölümüyle sonuçlanan ABD Deniz Piyadeleri kışlasına yönelik bombalamalarda rol almakla suçluyor. ABD ayrıca Akil'in başına 2019'da 7 milyon dolar ödül koymuştu. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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