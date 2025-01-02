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Hırsızlık yaparken yakalandı, dayak yiyince şikayetçi oldu

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Kağıthane'de yılbaşı gecesi park halindeki motosikleti çalmaya çalışan bir şüpheli, motosiklet sahibi ve arkadaşı tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık şüphelisi, tekme ve yumrukla darbedildi. Motosikletin sahibi şüpheliden şikayetçi olmazken şüpheli, kendisini darbedenlerden şikayetçi oldu.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 1 Ocak saat 05.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Efe A. (22) ile arkadaşı Efe B. (21) yeni yılı kutlamak için ofiste bir araya geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir şüpheli ofisin önünde park halinde bulunan motosikletin yanına geldi. Cebinden anahtar çıkaran şüpheli, motosikleti çalıştırmaya çalıştı.

Hırsızlık yaparken yakalandı, dayak yiyince şikayetçi oldu

MOTOSİKLETİ ÇALMAYA ÇALIŞAN KİŞİYİ DARBETTİLER

Efe A. ve Efe B. güvenlik kameralarından durumu fark etti. Hemen dışarı çıkan iki arkadaş, şüpheliyi darbetmeye başladı. Efe A. ile Efe B. hırsızlık şüphelisini yerde tekmeledi. Yaşanan darp anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hırsızlık yaparken yakalandı, dayak yiyince şikayetçi oldu

KENDİSİNİ DARBEDENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Engin Y'nin (27) benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Motosiklet sahibi Efe A, şüpheliden şikayetçi olmazken, şüpheli Engin Y, darp raporu alarak kendisini darbedenlerden şikayetçi oldu. Bunun üzerine iki arkadaş, ifadelerinin alınmasının ardından haklarında "Kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan Efe A. ile Efe B. savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Hırsızlık yaparken yakalandı, dayak yiyince şikayetçi oldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

çalış al kardeşim ne diye çalıyosun elalemin motorunu kim bilir ne zorluklarla almıştır haram mal kimseye yar olmaz

Yorum Beğen13
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Haber YorumlarıDark Angel:

böyle bir saçmalık ancak bizim ülkemizde olur

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Haber YorumlarıEmir önder:

cenin pozisyonuna gecti

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