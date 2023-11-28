Ev sahibini dışarı atıp kapıyı kilitleyen hırsız linçten zor kurtuldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir dairenin kapısını kurcalayan hırsızlık şüphelisi, ev sahibi tarafından fark edildi. Kapının açılmasıyla panikleyen şüpheli, ev sahibini kapının dışına iterek içeri girdi. Polisin çilingir yardımı ile kapıyı açmasıyla gözaltına alınan şüpheli, bu sırada bekleyen ev sahibinin yakınları tarafından linç edilmek istendi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir eve girmek isteyen hırsızlık şüphelisi, ev sahibinin kapıyı açmasıyla içeri kaçtı. Kapıyı üzerine kilitleyen şüpheli, çilingir yardımıyla eve giren polisler tarafından gözaltına alındı. Şüpheliyi, ev sahibinin yakınlarının linç girişiminden polis kurtardı.

EV SAHİBİNİ DIŞARI ATIP İÇERİ GİRDİ

Dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda binadaki bir dairenin kapısını kurcalayan hırsızlık şüphelisi, ev sahibi tarafından fark edildi. İsmi öğrenilemeyen ev sahibi, kapıyı açtı. Panikleyen şüpheli, ev sahibi ile bir süre boğuştu. Şüpheli, ev sahibini kapının dışına iterek içeri girdi.

KAPI ÇİLİNGİR YARDIMIYLA AÇILDI

Kapıyı üzerine kilitleyen şüpheli için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin çilingir yardımı ile kapıyı açmasıyla gözaltına alınan şüpheli, bu sırada bekleyen ev sahibinin yakınları tarafından linç edilmek istendi. Şüpheliyi linçten kurtaran polis ekipleri, emniyete götürdü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.