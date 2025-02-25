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Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Kastamonu'da Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Kastamonu'da Yakalandı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan A.Y.T. yakalandı ve adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 'hırsızlık' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.T., Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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