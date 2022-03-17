Hırsızlık için girdiği dairenin penceresinden atlayan şüpheli hayatını kaybetti

Polise dün saat 15.00 sıralarında Tersane Mahallesi 1675 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmana şüpheli bir kişinin girdiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine, söz konusu apartmana giden polis ekipleri sevk edildi.

PANİĞE KAPILIP PENCEREDEN ATLADI

Polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli Fatih Ç., iddiaya göre; hırsızlık için girdiği 2'nci kattaki dairenin penceresinden atladı. Beton zemine düşen Fatih Ç. yerde hareketsiz şekilde kaldı. Bunun üzerine polis ekipleri, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatih Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fatih Ç.'nin cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay yerinden kareler;

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa