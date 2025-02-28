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Hırsızlık Çetesi JASAT Tarafından Çökertildi

Hırsızlık Çetesi JASAT Tarafından Çökertildi
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Nevşehir ve Niğde'de çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardındaki çetenin lideri Coşkun K., jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Çete üyeleri, çaldıkları paralarla bir restoranda ziyafet çektiği anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Nevşehir ve Niğde'de çeşitli tarihlerde hırsızlık yapan çetenin lideri önce güvenlik kameralarına, sonra da jandarma dedektifleri olarak tanınan Jandarma Suç Araştırma Timlerine (JASAT) yakalandı. Hırsızların çaldıkları paralarla kendilerine ziyafet çektiği anların görüntüleri de ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, liderliğini Coşkun K.'nın yaptığı çete, Hatay'dan Niğde ve Nevşehir'e geldi. Yol üstünde gözlerine kestirdikleri ev ve işyerlerine giren çete üyeleri, son olarak Nevşehir merkeze bağlı Uçhisar beldesinde bir eve girdi. Hırsızlık ihbarları üzerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile hırsızların yakalanması için çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Göreme Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olaylarının yaşandığı günlere ait yaklaşık 30 bin araç ve bin 600 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını izledi. Güvenlik kamera kayıtlarında 4 kişilik çeteden 3 kişinin hırsızlık yapacakları ev ve iş yerlerine girdikleri, 1 kişinin ise elinde silahla bahçede gözcülük yaptığı belirlendi. Hırsızların girdikleri adreslerden birinde tabure üzerine çıkarak, bir başka adreste de masa üstüne çıkarak güvenlik kamerasının açısını sopa ile değiştirdikleri tespet edildi. O anlar yine güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Restorana giderek ziyafet yapmışlar

Jandarma dedektifleri, hırsızların Nevşehir'de son işlerinden sonra çaldıkları paranın bir kısmı ile restorana giderek kendilerine ziyafet çektiklerini belirledi. Yapılan 1 aylık çalışma sonrası hırsızlık olaylarını Hatay'da ikamet eden Coşkun K. ve beraberindeki F.Y., C.Y. ve Ş.K.'nın gerçekleştirdiği tespit edildi. Coşkun K. jandarma ekiplerince Hatay'da evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 2 bin 550 dolar, 4 bin 780 TL, 7 adet altın bilezik, 3 adet altın kolye, 2 adet altın küpe, 2 adet altın yüzük, 11 adet çeyrek altın, 2 adet yarım altın, 14 gram altın, 1 adet büyük altın, 1 adet küçük altın, 2 adet flash bellek, 1 adet kasatura, 1 adet tarihi eser niteliğinde kama, 1 adet cep saati ele geçirildi. Öte yandan çetenin Niğde'de iki, Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Eskiyaylacık köyünde bulunan bir evden ve Nevşehir merkezde bulunan bir işletmeden de hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında sorgulanan Coşkun K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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