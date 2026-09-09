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Hırdavatçıdan aldığı bıçakla kendini yaraladı

Hırdavatçıdan aldığı bıçakla kendini yaraladı
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Aksaray’da hırdavatçıdan bıçak alan alkollü şahıs, dükkandan çıkıp kendini karın bölgesinden bıçakla yaraladı.

Aksaray'da hırdavatçıdan bıçak alan alkollü şahıs, dükkandan çıkıp kendini karın bölgesinden bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan adam hastanede yoğun bakıma alındı.

Olay, Zincirli Mahallesi Kapalı Çarşı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aldığı alkolün etkisiyle bunalıma giren Hamza E. (40), çevredeki bir hırdavatçıdan bıçak alarak dükkandan çıktıktan sonra karın bölgesinden kendini bıçakladı. Esnaf ve vatandaşlar ne olduğunu anlayamadan durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan adamın sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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