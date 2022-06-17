Hint polisinin Müslüman gençlere uyguladığı şiddetin görüntüsü ortaya çıktı

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde polislerin gözaltındaki Müslüman gençleri darp ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) Sözcüsü Nupur Sharma'nın bir televizyon programında İslam'a ve Hazreti Muhammed'e (sav) yönelik kullandığı hakaret içerikli ifadelerine ülkedeki Müslümanların tepkisi dinmiyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınırken, Hint polisinin Müslümanlara uyguladığı şiddetin görüntüsü ortaya çıktı. Uttar Pradesh eyaletinin Saharanpur kentinde kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılarak ülke gündemine oturan görüntülerde, geçtiğimiz hafta düzenlenen protestolar sırasında gözaltına alındığı belirtilen Müslümanların götürüldükleri karakolda coplarla acımasızca dövüldüğü görülüyor.

Olaya karışan polisler hakkında herhangi bir işlem yapılmazken, darp edilen Müslümanların aileleri, yakınlarının masum olduğunu ve serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Bazı aileler ise gözaltına alınan yakınlarının protestolara bile katılmadığını ifade etti. - UTTAR PRADES

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa