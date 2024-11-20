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Hint Kapısı önünde havlu ile dans eden model tepki çekti

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Kalkütalı model Sannati Mitra, Hindistan Kapısı önünde üzerinde sadece havlu ve terlikle dans ettiği video nedeniyle büyük tepki topladı. Dünya Erkekler Günü kutlaması amacıyla paylaşılan görüntüler, çocuklar dahil birçok kişiyi şok etti. İzlenme kazanmak için uygunsuz hareketler yaptığı öne sürülen model hakkında, kamuya açık alanda müstehcen davranışta bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulması istendi.

Günümüzde sosyal medyada viral dans videolarının sayısı her geçen gün artıyor. İnternet çağının viral videolar dönemi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Her gün insanların içten gelerek dans ettiği birçok yeni videoyla karşılaşıyoruz. Bu videoların bazıları sosyal medya kullanıcılarını etkileyip beğeni toplarken, bazıları ise büyük tepkilere neden oluyor.

Son olarak, Kalkütalı model Sannati Mitra'nın Hindistan Kapısı'nda çektiği kışkırtıcı dans videosu büyük tartışma yarattı. 2017 Kalküta Güzeli unvanını kazandığını iddia eden model, Instagram'da paylaştığı yeni videosuyla bir kez daha gündeme geldi. Görüntülerde Mitra, Delhi'deki Hindistan Kapısı'nın önünde, üzerinde sadece havlu ve terlikle dans ederken görülüyor. Bu durum, çocuklar da dahil olmak üzere çevredeki insanları şok etti.

Mitra videoyu "Dünya Erkekler Günü kutlu olsun. Cesaret, nezaket ve empatinizle başkalarına ilham vermeye ve motive etmeye devam edin" notuyla paylaştı.

Ancak bu Mitra'nın karıştığı ilk tartışma değil. Daha önce, 2016 Kalküta Güzeli seçildiği iddia edilen model arkadaşı Hemoshree Bhadra ile birlikte, bir Durga Puja festivalinde giydikleri açık kıyafetler nedeniyle büyük tepki toplamışlardı.

Son videosu iki saat içinde 200.000'den fazla izlenme aldı. Görüntülerde Mitra, ünlü Bollywood filmi Dilwale Dulhania Le Jayenge'den bir şarkıya dudak senkronu yaparken, Kajol'un meşhur havlu dansı sahnesini yeniden canlandırmaya çalışıyor. Ancak bu performansın kamuya açık bir alanda gerçekleşmesi büyük tepki topladı.

Dünya Erkekler Günü kutlaması amacıyla paylaşılan video amacından sapmış görünüyor. Birçok kişi, Mitra'yı izlenme kazanmak için yaptığı uygunsuz hareketler nedeniyle kınarken, bazıları da kamuya açık alandaki müstehcen davranışları nedeniyle yasal işlem başlatılmasını talep etti."

Hint Kapısı önünde havlu ile dans eden model tepki çekti

Hint Kapısı önünde havlu ile dans eden model tepki çekti
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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