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Hindistan uçağı yolcularının Erzurum'daki bekleyişi sürüyor

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Hindistan-Air Vistara Havayolları'na ait Mumbai-Frankfurt seferini yapan uçak, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yolcuların bekleyişi devam ediyor.

Hindistan uçağı yolcularının Erzurum'daki bekleyişi sürüyor

Yolcular Hindistan'dan gelecek ikinci uçakla Almanya'ya uçacak

ERZURUM - Erzurum Havaalanı'nda dün hareketli saatlerin yaşanmasına neden olan ve bomba ihbarı yüzünden acil iniş yapmak zorunda kalan Hindistan uçağı yolcularının bekleyişi sürüyor.

Hindistan-Air Vistara Havayolları'na ait Mumbai- Frankfurt seferini yapan UK27 sefer sayılı yolcu uçağı, yapılan bomba ihbarı nedeniyle dün saat 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapmıştı. Uçaktaki 234 yolcu ve 13 mürettebat, yoğun güvenlik önlemleri altında tahliye edilmiş ve güvenli alana yerleştirilmişti. Bomba arama ekipleri uçağın ilk önce içerisinde gerekli arama tarama çalışmalarını yürüttü. Ardından da uçağın bagaj kısmındaki bütün yolculara ait bavullar, bagajlar indirildi. X-ray cihazından hem de arama köpeği marifetiyle arama çalışmaları tamamlandı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, saat 23.30 itibariyle bütün arama tarama çalışmalarını sonlandırıldığını açıklayarak, "Hindistan'ın Mumbai şehrinden yeni bir uçak gelecek. O uçakla yolcular tekrar yollarına devam edecekler. Frankfurt'a devam edecekler." dedi. Dün gece tüm kontrolleri yapılan Hindistan uçağı daha sonra pistten alınarak havaalanında daha kontrollü bir alana çekildi. Bu arada Erzurum Havalimanı'nde geçici olarak durdurulan uçuşlar da normale döndü.

Havayolu şirketi açıklamada yaptı

Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a acil iniş yapmak zorunda kalan Hindistan-Air Vistara Havayolları'nın 234 yolcu ve 13 mürettebatının havaalanındaki bekleyişi devam ederken, firma tarafından sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapıldı. Yapılan açıklamada Erzurum'a acil iniş yapmak zorunda kalan uçakta gerekli tüm kontrollerin yapıldığı belirtilerek, "Müşteriler, mürettebat ve uçak güvenlik kurumları tarafından onaylandı. Mürettebat görev süresi sınırlamasını aştığından, Türkiye'deki Erzurum Havalimanı'na yeni bir mürettebatla alternatif bir uçak gönderiyoruz. Bu uçağın 12.25'te (yerel saatle) oraya varması ve tüm müşterilerle birlikte 14.30'da (yerel saatle) Frankfurt'a hareket etmesi bekleniyor. Bu arada, müşterilere ikramlar ve yemekler sunmak da dahil olmak üzere, müşterilere verilen rahatsızlığı en aza indirmek için her türlü çaba gösteriliyor" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı

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