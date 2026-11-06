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Hindistan'ın Pencap eyaletinde yolcu treninde çıkan yangın 4 vagonu küle çevirdi

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Hindistan'ın Pencap eyaletinde Amritsar-New Jalpaiguri seferini yapan yolcu treninde Rajpura yakınlarında yangın çıktı. Yangın trenin 4 vagonunu küle çevirirken yolcular tahliye edildi, ölen ya da yaralanan olmadı; çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Hindistan'da Amritsar-New Jalpaiguri seferin yapan yolcu treninde yangın çıktı.

Hindistan'ın Pencap eyaletinde Karmabhoomi Express'e ait Amritsar-New Jalpaiguri seferin yapan yolcu treninde Rajpura yakınlarında yangın çıktı. Yangın, trenin 4 vagonunu küle çevirirken, yolcular tahliye edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Yetkiler, yangının trenin Sadhugarh Tren İstasyonu'ndan hareket etmesinden kısa süre sonra başladığını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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