Hindistan'dan Almanya'ya havalanan uçakta bomba ihbarı üzerine Erzurum'a acil iniş yapıldı
Mumbai'den Almanya'nın Frankfurt kentine giden Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağında bomba ihbarı yapılınca uçak, Erzurum'a acil iniş yaptı. Ekipler uçakta arama yapıyor.
Hindistan'dan Almanya'ya havalanan uçakta bomba olduğu ihbarı üzerine uçak, Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Mumbai'den Almanya'nın Frankfurt kentine giden Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağında bomba ihbarı yapılınca uçak, Erzurum'a acil iniş yaptı. Ekipler uçakta arama yapıyor.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum hava sahasının uçuşlara kapatıldığını açıkladı. 600 kişi kapasiteli olan uçakta 247 yolcu bulunuyor. - ERZURUM