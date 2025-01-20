Üye Girişi
Haberler
Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama

Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na yönelik soruşturmayla ilgili ilk açıklama
Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

Paneldeki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
Özel'den 'aday' sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor

"Adayımız hazır" diyen Özel'e soruldu: Bu isim İmamoğlu mu?
İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi

Kadın doktora cinsel saldırıda bulunarak ölümüne sebep olan polise müebbet hapis

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kalküta'da bir devlet hastanesinde stajyer doktora cinsel saldırıda bulunarak ölümüne neden olan polis Sanjay Roy, mahkeme tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Olay, geniş çaplı protestolara yol açmıştı.

Hindistan'da bir devlet hastanesinde stajyer doktora cinsel saldırı ve cinayet suçundan yargılanan polis memuru Sanjay Roy'a ömür boyu hapis cezası verildi.

Batı Bengal eyaletinin Kalküta kentinde bulunan RG Kar Hastanesi'nde geçen yıl meydana gelen olayın davası sonuçlandı. Yargıç Anirban Das başkanlığındaki mahkeme, ülke genelinde protestolara neden olan olayda suçlu bulunan polis Roy'un ömür boyu hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Yargıç Das, ikinci derece kanıtların Roy'a yönelik suçlamaları doğruladığını belirtti. Sanık Roy ise kendisine komplo kurulduğunu öne sürerek af talebinde bulundu.

Federal polisin ölüm cezası talebini değerlendiren Yargıç Das, "Bunu ender rastlanan bir suç olarak görmüyorum. Müebbet hapis, yani ölene kadar hapis" kararını verdi.

Olay nedeniyle protesto gösterileri düzenleyen doktorlar, "Adalet yerini buluna dek protestolar devam edecek" açıklamasını yaptı.

31 yaşındaki stajyer doktor, 36 saatlik nöbetin ardından hastanenin seminer odasında dinlenirken cinsel saldırıya uğramış ve öldürülmüştü. Meslektaşları tarafından yarı çıplak halde bulunan doktorun ölümü üzerine ülke genelinde protestolar başlamış, Hindistan Tabipler Birliği'nin (IMA) çağrısıyla doktorlar greve gitmişti.

Olayla ilgili bir hastane çalışanı da tutuklanmıştı. Kalküta polisinin yürüttüğü soruşturma, "saldırının örtbas edildiği ve kötü yönetildiği" yönündeki kamuoyu eleştirileri nedeniyle Federal Merkezi Soruşturma Bürosu'na devredilmişti.

Kadın doktora cinsel saldırıda bulunarak ölümüne sebep olan polise müebbet hapis
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler
img

ABD başkanının yıllık kazancı ve ayrıcalıkları saymakla bitmiyor
img

Ünlü çiftten kavga iddialarına yalanlama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi

Oğlunu silahla vuran cani baba kendini eve kilitledi
ABD'de yeni başkan Donald Trump'ın yıllık kazancı gündemde

ABD başkanının yıllık kazancı ve ayrıcalıkları saymakla bitmiyor
Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Celal Şengör'den Neşet Ertaş için tepki çeken sözler! 'Hiç duymadım, kimdir bilmiyorum'

Celal Şengör'den Neşet Ertaş için tepki çeken sözler!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.