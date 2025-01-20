Kadın doktora cinsel saldırıda bulunarak ölümüne sebep olan polise müebbet hapis

Hindistan'da bir devlet hastanesinde stajyer doktora cinsel saldırı ve cinayet suçundan yargılanan polis memuru Sanjay Roy'a ömür boyu hapis cezası verildi.

Batı Bengal eyaletinin Kalküta kentinde bulunan RG Kar Hastanesi'nde geçen yıl meydana gelen olayın davası sonuçlandı. Yargıç Anirban Das başkanlığındaki mahkeme, ülke genelinde protestolara neden olan olayda suçlu bulunan polis Roy'un ömür boyu hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Yargıç Das, ikinci derece kanıtların Roy'a yönelik suçlamaları doğruladığını belirtti. Sanık Roy ise kendisine komplo kurulduğunu öne sürerek af talebinde bulundu.

Federal polisin ölüm cezası talebini değerlendiren Yargıç Das, "Bunu ender rastlanan bir suç olarak görmüyorum. Müebbet hapis, yani ölene kadar hapis" kararını verdi.

Olay nedeniyle protesto gösterileri düzenleyen doktorlar, "Adalet yerini buluna dek protestolar devam edecek" açıklamasını yaptı.

31 yaşındaki stajyer doktor, 36 saatlik nöbetin ardından hastanenin seminer odasında dinlenirken cinsel saldırıya uğramış ve öldürülmüştü. Meslektaşları tarafından yarı çıplak halde bulunan doktorun ölümü üzerine ülke genelinde protestolar başlamış, Hindistan Tabipler Birliği'nin (IMA) çağrısıyla doktorlar greve gitmişti.

Olayla ilgili bir hastane çalışanı da tutuklanmıştı. Kalküta polisinin yürüttüğü soruşturma, "saldırının örtbas edildiği ve kötü yönetildiği" yönündeki kamuoyu eleştirileri nedeniyle Federal Merkezi Soruşturma Bürosu'na devredilmişti.