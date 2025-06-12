AVM'de 'adamına göre muamele' kavgası

AVM'de 'adamına göre muamele' kavgası
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Bolu'da bulunan bir AVM'de bir kişi, restoranda kendisine kasıtlı olarak hizmet verilmediğini öne sürerek tepki gösterdi. Yaşanan tartışma arbedeye dönüştü.

Bolu'da bir AVM'deki restoranda yemek yiyen ve başında kufi takke bulunan bir kişi siparişinin ardından çay istedi.

AVM'DE 'ADAMINA GÖRE MUAMELE' KAVGASI

Garsonun müşteriye çay getirmediği ve başka masalara servis yaptığı iddiasıyla vatandaş, kendisine kasıtlı olarak hizmet verilmediğini öne sürdü. Vatandaş, restoranda 'adamına göre muamele' yapıldığı gerekçesiyle duruma tepki gösterdi.

AVM'de 'adamına göre muamele' kavgası

KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU

Yaşanan arbede kısa süreli paniğe neden oldu. Güçlükle yatıştırılan vatandaşa işletme tarafından "Yoğunluktan dolayı çay ve kahve ikramımız yoktur, bu yüzden servis etmedik" denildiği öğrenildi. Güçlükle sinirleri yatışan vatandaş AVM'den bir süre sonra ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt:

Cubbe takke...hizmet nerede mit demis, hizmet varda takkeyi kaldir gorursun

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