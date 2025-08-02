Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Mide bulandıran manzara, tam 1,5 ton

Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Mide bulandıran manzara, tam 1,5 ton
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Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, bir süt işletmesinde bin 455 kilogram küflenmiş ve bozulmuş süt ürünü tespit edildi. Ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde gerçekleştirdikleri denetimler kapsamında sağlıksız gıda üretimine geçit vermedi. 30 Haziran 2025 tarihinde yapılan kontroller sırasında bir süt ürünleri işletmesinde büyük miktarda bozulmuş ve küflenmiş peynir tespit edildi.

HEPSİ İMHA EDİLECEK

Yapılan denetimde; 1'er kilogramlık 720 adet tost peyniri ile 15 kilogramlık poşetler halinde 49 adet rende tost peyniri olmak üzere toplamda 1.455 kilogram bozulmuş süt ürünü ele geçirildi. Söz konusu ürünlere, insan sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle imha edilmek üzere el konuldu.

İDARİ YAPTIRIM DA UYGULANDI

Denetimi gerçekleştiren ekipler, mevzuata aykırı hareket eden işletme hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Bu işi yapacak firmanın adı ve sahibinin adını neden bildir miyorsun Editör? En azından bu şeref yoksunu olan kişinin kim olduğunu okuyucular öğrenildi. Yarım yamalak iş yapmayın.

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