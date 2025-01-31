Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı

Halk arasında 'atom' veya 'sarı serum' olarak bilinen, vitamin takviyeleri içeren serumlar son dönemde ölümcül vakalarla gündemde. Geçtiğimiz gün Afyonkarahisar'da umre hazırlığı yaparken rahatsızlanan 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan'a, boğaz enfeksiyonu şikayetiyle başvurduğu özel klinikte 'sarı serum' bağlandı. Fenalaşan Gündoğan, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından bir sarı serum faciası daha yaşandı.

ECZACI KALFASINI ARADI

Adana'da 17 Ocak'ta Yüreğir ilçesinde gribal enfeksiyon geçiren, evli ve 2 çocuk annesi Selinay Yüksekbaş, mahallesindeki eczacı kalfası M.M.'yi arayarak serum yapılmasını istedi.

TAKILAN SERUM SONRASI FENALAŞTI

M.M., iddiaya göre 10 farklı ilacı karıştırarak halk arasında ve internette 'sarı serum' olarak da bilinen atom serum hazırladı. Yüksekbaş'ın evine giden M.M., serumu uyguladı. Yüksekbaş, bir süre sonra fenalaşınca ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yüksekbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan M.M., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.