Henüz 14 yaşındaydı! Video çekerken arkadaşını öldürdü

14 yaşındaki Murat Aras Hirman'ın kullandığı motosikletin arkasında oturan 16 yaşındaki M.E.Ş., sosyal medya için video çekmeye başladı. Bu sırada M.E.Ş.'nin elindeki tabanca kazara ateş aldı.

9 GÜN YAŞAM SAVAŞI VERDİ

Kurşun, motosikleti süren Hirman'a isabet etti. Ağır yaralanan Hirman için M.E.Ş. hemen 112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak "Arkadaşım vuruldu" ihbarında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hirman'ı Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çocuk, 9 gün süren yaşam mücadelesini tüm müdahalelere rağmen kaybetti.

TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, silahın kazara ateş aldığı belirlendi. Gözaltına alınan M.E.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.