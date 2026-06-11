Haberler

Serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde arkadaşlarıyla dereye giren 20 yaşındaki Emir Temiz, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. AFAD ve jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucu gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde girdiği derede akıntıya kapılan 20 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Arkadaşlarıyla birlikte Hendek ilçesi Aksu Deresi mevkiine giden 20 yaşındaki Emir Temiz, serinlemek gayesiyle girdiği derede bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sakarya Arama Kurtarma Ekibi'nin de destekleriyle Temiz'i aramak için çalışma başlatıdı. Yapılan arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde gencin cansız bedeni bulunarak sudan çıkarıldı. Olay yerindeki çalışmaların ardından gencin cenazesi, hastane morguna sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yarım asırlık köklü Türk kulübü isim değişikliğiyle geri döndü

Yarım asırlık köklü Türk kulübü isim değişikliğiyle geri döndü
Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi ağır yaralandı; olay kamerada

Üniversitede kan donduran anlar kamerada
Sivasspor'da başkan adayı bulunamadı: Kongre ertelendi

Avrupa'da fırtına estiriyorlardı! Şimdi başkan adayı bile bulamıyorlar
İsveç'ten Çin'e bisikletle giden gezginler Bolu'da çadır yerine camide kaldılar

Yolu Bolu'ya düşen gezginler geceyi hiç ummadıkları yerde geçirdi

Antalya'da 12 yıl sonra aydınlanan cinayette 3 şüpheli tutuklandı

Vahşet 12 yıl sonra aydınlatıldı! Tutuklandılar
İngiltere'de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı

Bu ilacı kullananlar markete daha az gitti