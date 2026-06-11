Serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde girdiği derede akıntıya kapılan 20 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Arkadaşlarıyla birlikte Hendek ilçesi Aksu Deresi mevkiine giden 20 yaşındaki Emir Temiz, serinlemek gayesiyle girdiği derede bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sakarya Arama Kurtarma Ekibi'nin de destekleriyle Temiz'i aramak için çalışma başlatıdı. Yapılan arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde gencin cansız bedeni bulunarak sudan çıkarıldı. Olay yerindeki çalışmaların ardından gencin cenazesi, hastane morguna sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı