Hendek'te Park Halindeki Araca Çarpan Sürücü Kaçtı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, park halindeki araca çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobili zarar gören Hasan Esat Sungur, "Adli süreç başlatıldı ancak biz anlaşma yolunu tercih ediyoruz. Aracın sahibi bize ulaşsın" çağrısında bulundu.

Olay, 21 Temmuz Pazartesi günü saat 23.15 sıralarında Yenimahalle 2155. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ile sokakta yaya olarak bulunan bir kişi arasında tartışma yaşandı. Bu esnada geri manevra yapan otomobil sürücüsü, sokakta park halinde bulunan öğretmen Hasan Esat Sungur'un aracına çarparak olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Mağdur olan öğretmen, hukuki sürecin başlatıldığını ancak olayın adliyeye taşınmadan, karşılıklı anlayış ve iletişimle çözülmesini istediklerini belirtti.

"Doğru bir iletişim ile bu işi halletmeyi istiyoruz"

Kazada otomobili hasar gören Hasan Esat Sungur, "Olay, 21 Temmuz 2025 tarihinde gece saatlerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre bir hanımefendinin sürdüğü araç, yaya bir kişi ile tartışırken bizim mahallemizde duruyor. Yaya kişi yoluna devam ederken, araç birden geriye doğru gelmeye başlıyor ve bizim otomobilimize çarpıyor. Kazanın olduğunu anladıkları esnada yaya olan kişi koşarak uzaklaşıyor, otomobilimize çarpan araç ise gaza basarak olay yerinden gidiyor. Aracın markası ve rengini tespit etsek bile plakasını henüz tespit edemedik. Tabii ki kazalar olabilir biz bu yüzden öfkeli değiliz. Hepimiz kazaya karışabiliriz. Fakat bu şekilde gitmesi kalbimizi kırdı ve bizi mağdur etti. Şu an hukuksal süreci başlattık ve bu süreçte plakası tespit edilecek. Biz istiyoruz ki; bu süreç hukuksal olarak ilerlemesin, karşılıklı anlaşma ile bu süreci çözelim. O yüzden bize ulaşmasını ve doğru bir iletişim ile bu işi halletmeyi istiyoruz" dedi. - SAKARYA