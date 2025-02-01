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Hendek'te D-100 Karayolunda Otomobil Alev Aldı

Hendek'te D-100 Karayolunda Otomobil Alev Aldı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde D-100 karayolunda dururken alev alan otomobile çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda ışıklarda duran otomobil bir anda alev aldı. Alevlere teslim olan otomobile çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti.

Olay, D-100 karayolu Hendek ilçesi Rasimpaşa ışıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ç. kontrolündeki 54 E 0011 plakalı otomobil, ışıklarda aniden alev aldı. Alevlere ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yangın tüpleri ile yapıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince soğutma çalışması gerçekleştirilirken, araçta hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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