Hemşire Ömür Erez'in katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartal'da aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i 4 el ateş ederek öldüren Rahmi Uygun, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kartal'da, 20 Ocak 2022 tarihinde aile sağlığı merkezinde çalışan hemşire Ömür Erez'in (34) silahla vurularak öldürülmesine ilişkin bir süre ilişki yaşadığı ve daha sonra aralarının bozulduğu Rahmi Uygun'un (39) "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Rahmi Uygun cezaevinden getirilirken, başka suçtan tutuklu sanık Yücel Özcan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan Ömür Erez'in abisi Menderes Erez, "Acımız büyük, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

"Öldürme maksadım olsaydı kapıdan girer girmez öldürürdüm"

Olayda tasarlamanın söz konusu olmadığını belirten tutuklu sanık Rahmi Uygun, "Maktul benim paramı alıp dolandırdı. Konuşmaya gittim. Şantaj yapılan dolandırılan kişi benim. Mağdurum. Olay sırasında da mağdurum. Maktulün dayısını olay yerine çağırması nedeniyle dayısının bana saldıracağını düşünüp silahımı çıkarttım. Maktul karakola haber vermek yerine dayısını çağırmıştır. Öldürme maksadım olsaydı kapıdan girer girmez öldürürdüm. Şahıs orda elini beline attığı için silah çektim. Orada şahsı görmesem ateş etmezdim. Şahsın bana saldıracağını düşünerek silaha sarıldım" dedi.

"Öldüreceğini bilseydim engel olurdum"

Rahmi Uygun'a yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık Yücel Özcan ise, "Olay esnasında hastanedeydim. Ayağımın kesileceğini söylediler. Ben onun derdine düşmüştüm. Bir kişinin insanı öldüreceği aklıma gelse bir şekilde engel olurdum. Öldüreceğini bilseydim engel olurdum" diyerek beraatini istedi.

Mahkemeden ağırlaştırılmış müebbet hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Rahmi Uygun'u "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Musa Teymur ve Yücel Özcan hakkında ise Uygun'a yardım ettiği gerekçesiyle "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıl hapis cezası verildi. Sanıkların cezasında herhangi bir indirim uygulamayan mahkeme, sanıklar Teymur ve Özcan hakkında tutuklama kararı verirken, sanık Musa Teymur hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Mahkemenin kararına sevinen Ömür Erez'in ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. - İSTANBUL