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Hemşire anne, kocasından intikam almak için kızını plastik poşetle boğdu

Hemşire anne, kocasından intikam almak için kızını plastik poşetle boğdu
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İngiltere'nin Hemel Hempstead kentinde 30 yaşındaki hemşire Shilyrand Charigwati, 2 yaşındaki kızı Roselyn'i plastik poşetle boğarak öldürdü. Olayın nedeni olarak Charigwati'nin eski eşiyle yaşadığı sert velayet mücadelesi gösterildi. Cinayet sonrası polisi arayarak suçunu itiraf eden Charigwati, mahkeme tarafından müebbet hapse mahkûm edildi.

İngiltere'nin Hemel Hempstead kentinde kan donduran bir cinayet yaşandı. 30 yaşındaki hemşire Shilyrand Charigwati, 2 yaşındaki kızı Roselyn'i plastik poşetle boğarak öldürdü.

Luton Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Charigwati'nin eski eşiyle yaşadığı sert velayet mücadelesi cinayetin asıl nedeni olarak gösterildi. Hakim, olayı "eş intikamı" olarak nitelendirdi.

Komşuların ifadesine göre, Charigwati son günlerde "hayattan bezmiş" görünüyordu. Daha önce "sevgi dolu bir anne" olarak tanımlanan kadın, velayet davasını kaybettikten sonra değişmeye başlamıştı.

Cinayet sonrası polisi arayarak suçunu itiraf eden Charigwati, önce zihinsel ehliyetinin azalması nedeniyle adam öldürmeden yargılanmak istedi. Ancak savcılık, onun akli dengesinin yerinde olduğunu ispat etti.

Kızının babasının "Roselyn neşeli, sevgi dolu müthiş bir kız çocuğuydu" sözleri duruşma salonunda gözyaşlarına neden oldu.

Mahkeme, Charigwati'yi müebbet hapse mahkûm etti. Hakim, "Roselyn çok savunmasızdı. Bu, güvenin korkunç bir şekilde istismarıdır" dedi.

Kızını hunharca öldüren annenin bu dehşet verici eylemi, toplumda derin bir üzüntü ve şok yarattı.

Hemşire anne, kocasından intikam almak için kızını plastik poşetle boğdu

Hemşire anne, kocasından intikam almak için kızını plastik poşetle boğdu

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

hayat böyle zalimliklerle insanoğlunun en yakın sevdiklerine bile acımasızca zalimlikler yapabileceğini gösteriyor zaten bu yüzden bir ülkenin bir şehrinde bir iktidar defalarca aldığı yenilginin intikamını o şehrin sakinlerinden almaya çalışıyor o yüzden şehrin dişleri sağlamken üstelik dişçi bile değilken ...diplomasız.... bir şekilde..... çok tehlikeli bir...kanal... tedavisi yapmaya çalışıyor

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