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Hem baba hem uzman çavuş olacaktı, kazada öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hem baba hem uzman çavuş olacaktı, kazada öldü

Gaziantep'te cadde üzerinden sollamaya çıkan iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Ahmet Erdoğan'ın hem baba hem de uzman çavuş olmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Gaziantep'te cadde üzerinden sollamaya çıkan iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Ahmet Erdoğan'ın hem baba hem de uzman çavuş olmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Kaza, Gaziantep'in Oğuzeli ilçe merkezindeki Barak Caddesi üzerinde gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan Ahmet Erdoğan (24) önündeki aracı geçmek için sollamaya çıktı. O sırada karşı şeritten motosikletiyle gelen Ahmet A.'da önünde seyreden aracı geçmek için sollama yaptı. Aynı anda sollamaya çıkarken birbirlerini fark etmeyen iki motosikletli cadde üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile Turgay S. motosikletten savrularak asfalt zemine düştü. Motosikletlerin hurdaya döndüğü kazada sürücüler Ahmet Erdoğan, Ahmet A. ile Turgay S. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekibi sevk edildi.

Hastanede can verdi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada ağır yaralanan sürücü Erdoğan, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken diğer iki yaralı durumlarının ağırlaşması üzerine Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eşi hamile, uzman çavuş olacaktı

Sürücü Erdoğan'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Cenazesi Oğuzeli Asri Mezarlığına defnedilecek olan gencin hayatının altından ise dram çıktı. 1 yıllık evli olan Erdoğan'ın eşinin hamile olduğu öğrenilirken uzman çavuşluk için bütün sınavları geçen talihsiz gencin 2 gün sonra sağlık kontrolünden geçmeye hazırlandığı ortaya çıktı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Oğuzeli 3. Sayfa Haberler

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