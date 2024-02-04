Helikopter kazasında şehit olan polislerin isimleri açıklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis helikopterinin kaza kırıma uğrayarak düşmesinin ardından şehit olan 2 pilotun kimliği belli oldu.

Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğradı.

Helikopter kazasında şehit olan pilotların kimliği belli oldu

En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterde bulunan pilot emniyet amiri Cemil Gülen ile sözleşmeli pilot Levent Öztürk şehit olurken, 1 teknisyen ise yaralandı.