Helikopter kazasında şehit olan polislerin isimleri açıklandı
Gaziantep'te meydana gelen polis helikopteri kazasında şehit olan 2 pilotun kimlikleri belirlendi. Emniyet amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli pilot Levent Öztürk hayatını kaybederken, 1 teknisyen ise yaralandı.
Helikopter kazasında şehit olan polislerin isimleri açıklandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te polis helikopterinin kaza kırıma uğrayarak düşmesinin ardından şehit olan 2 pilotun kimliği belli oldu.
Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğradı.
Helikopter kazasında şehit olan pilotların kimliği belli oldu
En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterde bulunan pilot emniyet amiri Cemil Gülen ile sözleşmeli pilot Levent Öztürk şehit olurken, 1 teknisyen ise yaralandı.