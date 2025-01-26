Heimlich Manevrası ile Hayat Kurtarma

İstanbul Beylikdüzü'nde yediği yemek nefes borusuna kaçan adam, arkadaşı tarafından yapılan Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir restoranda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Özkan Aras, birlikte yemek yediği arkadaşının yüzünün rengini değiştiğini ve nefes alamadığını gördü. Aras, daha önce iş yerinde kendisine verilen ilk yardım eğitiminde öğrendiği Heimlich manevrasıyla nefessiz kalan arkadaşına yardımcı oldu. Nefes borusuna tıkanan yemek çıkan vatandaş kendisine geldi. Yaşanan anlar ise restorandaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Aras'ın arkadaşına manevra yapması ve kurtarması yer aldı.

"Nefes borusuna takılan yemeğin kurtulmasını sağlamaya çalıştım"

Arkadaşını Heimlich manevrası kurtaran Özkan Aras, "Öksürürken nefes borusunda yemek kaldığını anladım. Bizde iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili eğitimleri her ay düzenli olarak alıyoruz. Bu konuda da bilinçliyim. Hemen arkadaşın durumunun o hale geldiğini anlayınca kalkıp, bize eğitimde gösterildiği gibi nefes borusuna takılan yemeğin kurtulmasını sağlamaya çalıştım. 3-4 hamle yaptım. Kalktım arkadaşı kenara almaya çalışırken kendisine geldi. Nefes aldı, kendisine geldi, 'bana ne oldu?' dedi. Şoktaydı. Hemen oturtturduk. Sakinleştirdik, su içirdik, sonra arkadaşı yolcu ettik. Bu röportajı da herkese örnek olsun diye kabul ettim. Herkesin her yerde ilk yardım eğitimi alması lazım. 7 yaşından 70 yaşına kadar insanlar hayat kurtarabilir. Dolayısı ile ben bu eğitimi alıp bu arkadaşın hayatını kurtardığım için çok mutluyum" dedi.

"Yemek yiyen ağabeyin boğazında yemek kalmıştı"

İşletmeci Mustafa Filik ise, yaşananları anlatarak, "Ses gelince koştuk geldik. Yemek yiyen ağabeyin boğazında yemek kalmıştı. İçerideydik, tam görmedik. Nefes alamıyordu. Özkan ağabeyin bilinçli hamlesi ile boğazında kalan yemek çıktı. Kendisine geldi" diye konuştu. - İSTANBUL