İğrenç salçacılar! Milyonlarca insana yedirmeye hazırlandıkları ürün ekipleri bile şok etti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sağlığa elverişsiz koşullarda salça üretilen bir büyükbaş hayvan besi çiftliğine operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, salçaların pis teneke kutularında bekletildiğini ve bozuk ürünlerin salçaya eklendiğini tespit etti. Salçacılar hakkında cezai işlem uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Sarılar Mahallesi'nde, M.M.B. adlı bir kişinin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan, büyükbaş hayvan besi çiftliğine ait eklenti içerisinde insan sağlığına aykırı bir şekilde salça üretimi yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 600 BİN TL

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İzmir İI Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 üretim havuzu, 4 üretim makinesi, plastik bidonlar ve havuzlar içerisinde piyasa değeri 1 milyon 600 bin lira olan toplam 25 bin kilo işlenmiş salça ele geçirildi. Şüpheli M.M.B. hakkında bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçu hakkında adli işlemlere başlanılırken, işletme mühürlenerek faaliyetine son verildi.

JANDARMA EKİPLERİ BİLE ŞAŞIRDI

Öte yandan operasyon anı kameralara yansırken, görüntülerde hayvan besi çiftliğinin eklentisinde yapılan salça üretimi jandarmayı bile şaşkınlık içerisinde bıraktı. Görüntülerde, pis kazanlarda ve havuzlarda bekletilen salçaların hali, kullanılan bozuk malzemelerin yerlerde poşet içerisinde beklemesi, duvarlardaki lekeler ve işletme sahibinin soğukkanlı bir şekilde ürünleri tanıtması görüldü.