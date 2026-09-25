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Hayrabolu'nun yeni emniyet müdürü Alparslan Yige Tekirdağ Narkotik'ten göreve başladı

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Hayrabolu'nun yeni emniyet müdürü Alparslan Yige Tekirdağ Narkotik'ten göreve başladı
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Alparslan Yige, Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki görevine başladı. Yige, ilçe protokolü, kamu kurumları, STK’lar, esnaf ve vatandaşlarla görüştü; güvenlik ve asayiş değerlendirmesinde koordinasyon, suçun önlenmesi ve vatandaşlarla işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Alparslan Yige görevine başladı.

Meslek hayatı boyunca İstanbul, Tunceli, İzmir ve Şırnak'ta çeşitli görevlerde bulunan Yige, 2024 yılından bu yana Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yaptı.

Hayrabolu'daki görevine başlayan Yige, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçenin güvenlik ve asayişine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yige, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Güvenlik hizmetlerinin yalnızca olaylara müdahale etmekten ibaret olmadığını belirten Yige, suçun önlenmesine yönelik çalışmaların, vatandaşlarla işbirliğinin ve toplum destekli güvenlik anlayışının önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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