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Hayrabolu Dambaslar'da muhtarlık binasının çatısındaki yangını itfaiye söndürdü

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Hayrabolu Dambaslar'da muhtarlık binasının çatısındaki yangını itfaiye söndürdü
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı kırsal Dambaslar Mahallesi'nde muhtarlık binasının çatısında gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar oluşurken, çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde muhtarlık binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Dambaslar Mahallesi'nde muhtarlık binasının çatısında dün gece henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü.

Maddi hasara yol açan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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