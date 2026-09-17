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Hayrabolu’da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

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Hayrabolu’da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü
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Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Hayrabolu ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.M.'nin (45) kullandığı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.M., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.M., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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