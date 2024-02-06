Hayırsever iş insanı Doğan Zaimoğlu fabrikasındaki odasında ölü olarak bulundu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tanınan hayırsever iş insanı ve bir alüminyum fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Zaimoğlu, fabrikasındaki odasında hayatını kaybetti. Zaimoğlu'nun kalp krizi geçirdiği düşünülüyor ancak kesin ölüm nedeni yapılan otopsi sonucunda belli olacak.

FABRİKADAKİ ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesinde bir alüminyum fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Zaimoğlu fabrikadaki odasında ölü bulundu. Şahsın kalp krizi geçirdiği düşünülürken, kesin ölüm nedeni yapılan otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

İLÇEYE BİRÇOK ESER KAZANDIRDI

Öte yandan ilçeye birçok eser kazandıran Doğan Zaimoğlu'nun en büyük eseri Osmaneli Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi oldu.