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Kazada hayatını kaybeden polisin kızının feryadı yürekleri dağladı: Götürmeyin babamı

Kazada hayatını kaybeden polisin kızının feryadı yürekleri dağladı: Götürmeyin babamı
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Antalya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Yasin Turan için yören düzenlendi. Törende kızının, "Götürmeyin babamı, gitmesini istemiyorum" sözleri yürekleri dağladı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Öğretmenevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde dün saat 22.30 sıralarında Kepez Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Yasin Turan'ın (50) kullandığı 07 EHC 61 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce kaldırıma çarptı, ardından kaldırımdaki üç ağacı kökünden söküp bahçeye devrildi.

Hayatını kaybeden polisin kızının feryadı yürekleri dağladı: Götürmeyin babamı

KAZA GEÇİREN POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Hurdaya dönen otomobil içerisinde çıkışan Turan, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Yasin Turan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden polisin kızının feryadı yürekleri dağladı: Götürmeyin babamı

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Yasin turan için bugün Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri, mesai arkadaşlarının yanı sıra Yasin Turan'ın annesi Nuriye Turan, kızları ve yakınları katıldı.

Hayatını kaybeden polisin kızının feryadı yürekleri dağladı: Götürmeyin babamı

KIZININ FERYADI YÜREKLERİ BURKTU

Tören sırasında Turan'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yasin Turan'ın kızları Işık Esra ve Defne tören sırasında birbirine sarılarak iki kardeş birbirini teselli etti.

Hayatını kaybeden polisin kızının feryadı yürekleri dağladı: Götürmeyin babamı

Okunan duaların ardından toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a götürülmek üzere tabutun cenaze aracına alındığı sırada kızı "Götürmeyin babamı, gitmesini istemiyorum' diyerek gözyaşı dökerken, annesinin "Annem, nereye gidiyorsun yavrum" sözleri yürekleri burktu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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CHP'nin İstanbul İl Kongresi için soruşturma başlatıldı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Allah rahmet eylesin ailesine sabırlar versin

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