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Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever'in son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu

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Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in yaptığı son paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Yurtsever, aralık ayında dans ettiği bir videoyu paylaşmıştı.

Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever (51), hayatını kaybetti. Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İşler Güçler gibi ünlü projelerde yer alan Yurtsever'in ölümü sevenlerini yasa boğdu.

BEŞİKTAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Yurtsever için Beşiktaş Jimnastik Kulübü bir taziye mesajı yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Değerli sanatçı Şinasi Yurtsever'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz" denildi.

SON PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan Yurtsever'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlar da gündeme geldi. Yurtsever, aralık ayında dans ettiği bir videoyu paylaşmıştı.

Hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever'in son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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