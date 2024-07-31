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Hayatını kaybeden Genco Erkal'ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti! Adeta veda etmiş

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Yaşamını yitiren usta oyuncu Genco Erkal'ın gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımı gündem oldu. Erkal, veda mesajında "Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

Bir süredir kan kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Genco Erkal, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncunun saatler önce sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ise dikkat çekti.

"HOŞÇA KALIN DOSTLARIM"

Genco Erkal, 5 saat önce X hesabından yaptığı paylaşımda adeta sevenlerine veda etmişti. Oyuncunun yayınladığı Nazım Hikmet şiirinde "Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın! Sizi canımda, canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana istemez... Tek hecesiz elveda." ifadeleri yer alıyor. Oyuncunun gece yarısı yaptığı paylaşımı gören sevenleri ise yakınlarına çağrıda bulunarak "Evine gidin, bir şey olabilir" yorumunu yapmıştı.

Hayatını kaybeden Genco Erkal'ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti! Adeta veda etmiş

Hayatını kaybeden Genco Erkal'ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti! Adeta veda etmiş

Hayatını kaybeden Genco Erkal'ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti! Adeta veda etmiş

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

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