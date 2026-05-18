Esenyurt'taki 'hayalet gökdelenler' bu kez de kundaklama iddiasıyla gündeme geldi

Esenyurt Koza Mahallesi'nde 16 yıldır tamamlanamayan "Hayalet gökdelenler" olarak bilinen Fi Side Sitesi'nde bu kez kundaklama iddiası gündeme geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sırt çantalı bir grup şahsın şantiye alanında yürüdüğü görüldü. Olayın ardından bazı alanlarda yangın çıktığı belirtilirken, site yönetimi şahısların inşaat alanını ateşe verdiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

2009 yılında yapımına başlanan ve 2012 yılında teslim edilmesi planlanan 3 bin 296 dairelik projede yaşanan hukuki süreçler nedeniyle inşaat yıllardır tamamlanamadı. İnşaatı yapan Fi Yapı iflas edince yaklaşık 4 bin kişi mağdur oldu. Çevre sakinleri tarafından "hayalet gökdelenler" olarak nitelendirilen projede kapı, pencere, elektrik kabloları, dolaplar ve mermerlerin sökülerek satıldığı öne sürüldü. Hak sahipleri 2025 yılında bir araya gelerek inşaatı kendi imkanlarıyla tamamlama kararı aldı. İddiaya göre siteyi tamamlamak isteyen inşaat mağdurları, bu kez de eski müteahhit tarafından tehditlere maruz kaldı. Eski müteahhit binaların boşaltılması gerektiğine dair ihtarname göndermesinin hemen ardından bu kez de kundaklama girişimi yaşandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sırt çantalı 4 kişinin şantiye içerisinde dolaştığı ve sonradan kaçmaya başladığı görüldü. Olayın ardından bazı alanlarda yangın çıktığı görülürken, site yönetimi olayın kundaklama olduğunu iddia etti.

"Tehditvari bir ihtarname gönderildi"

Fi Side Kat İrtifakı Sahipleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Volkan Dökmeci, "2009 yılında inşaat başlamıştı. 2012 yılında teslim edilmesi gerekiyordu. Bizden alınan kaynakların başka yerlere aktarılmasından dolayı inşaat tamamlanamadı. 2022 yılında şirket tekrar eski sahibine geçti. Kapılar, pencereler takılıydı. Biz inşaat ilerleyecek diye beklerken kapıları, pencereleri söküp sattı. Bununla ilgili davalar sürüyor. İnşaat daha da geriye gitti. Betonlar çürümeye terk edildi. Geçtiğimiz gün bize binaların yıkılması gerektiğine dair tehditvari bir ihtarname gönderildi. Aynı günün akşamı da 4 kişi şantiyeye girerek belli alanları ateşe verdi. Hemen tespitleri yaptık, karakola ve savcılığa şikayette bulunduk. Bize yönelik bir yıldırma politikası olduğunu düşünüyoruz. Ancak bunlardan korkacak değiliz. 3 bin 296 hak sahibi olarak inşaatı tamamlayacağız" diye konuştu.

"Güvenlik ihlali uyarısı geldi"

Site sakinlerinden Memduh Kızıltaş ise, "Telefonumuza güvenlik ihlali uyarısı geldi. Dışarı çıktığımızda 4 kişiyi gördük. Yönetim ofisine doğru geliyorlardı. Beni görünce geri dönmeye başladılar. Güvenlik kameralarında hepsi görünüyor. Daha sonra dumanı fark ettik. Gidip baktığımızda alevler yükseliyordu. Parkeleri, paletleri ve dolapları tutuşturmuşlardı. Yangını söndürdük, ardından polis ekiplerine haber verdik" ifadelerini kullandı.

Fi Side Sitesi'nde yaşanan süreç, İstanbul'daki yarım kalan büyük konut projelerinin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Yıllardır teslim edilmeyen binlerce daire nedeniyle mağduriyet yaşayan hak sahipleri, projeyi kendi imkanlarıyla tamamlama girişiminde bulunurken, yaşanan kundaklama iddiası ile karşı karşıya kaldılar. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ve site yönetiminin iddialarıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Fi Yapı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla soruşturulmuş ve yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilerek kayyum atanmıştı. Şirket sahibi Fikret İnan yargılandığı davalardan beraat ederek şirketi 2022 yılında geri alsa da, yaşadığı maddi krizleri aşamamış ve 2025 yılında resmen iflas etmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı