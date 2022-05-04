Son dakika haberi... Dünür kavgasında silahlar konuştu, olaya özel harekat polisleri müdahale etti: 2 yaralı

KONYA (İHA) - Dünür kavgasında silahlar konuştu, olaya özel harekat polisleri müdahale etti: 2 yaralı

Konya'da dünür kavgasında havaya rastgele ateş eden kişi Özel Harekat polisleri tarafından yakalandı

KONYA - Konya'da iki dünür arasındaki çıkan kavgaya mahallelinin de karışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Havaya rastgele ateş eden ve olaya karıştığı belirlenen iki kişi ise Polis Özel Harekat ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Şems-i Tebrizi Mahallesi Heper Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dağ ile Kıvrak ailesi arasında çocuklarının boşanması meselesi nedeniyle taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavga çıktı. Çıkan kavgada mahalle sakinlerinden olduğu öğrenilen Ö.A'nın havaya rastgele ateş açtığı anlar ise saniye saniye görüntülendi. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kavganın çıktığı sokağa gelen ekipler tarafından havaya rastgele ateş açan sahsı yakalamak için Ö.A'nın bulunduğu eve operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince kısa sürede etkisiz hale getirilen şüpheli ve olaya karışan M.İ. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kavga sırasında darp edildiği öğrenilen 1'i çocuk 1'i kadın olmak üzere 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin sokak üzerindeki güvenlik önemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.