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Son dakika yerel: Bilecik'te havalandırma boşluğunda çıkan yangında tüm apartman boşaltıldı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber: Bilecik'te havalandırma boşluğunda çıkan yangında tüm apartman boşaltıldı Bilecik'te 5 katlı bir aparmanın havalandırma boşluğundan çıkan yangın korkuttu Bilecik'te 5 katlı bir aparmanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın korkuturken, ekipleri ikamet edenlerin dumandan etkilenmemeleri için...

Bilecik'te havalandırma boşluğunda çıkan yangında tüm apartman boşaltıldı

Bilecik'te 5 katlı bir aparmanın havalandırma boşluğundan çıkan yangın korkuttu

BİLECİK - Bilecik'te 5 katlı bir aparmanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın korkuturken, ekipleri ikamet edenlerin dumandan etkilenmemeleri için tüm apartmanı boşalttı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Ali Baba Sokak Vidilli apartmanının havalandırma boşluğunda bir anda dumanların yükseldiği gören apartman sakinleri durumu hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine 2 adet itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Yoğun duman sonrası ekipleri apartmanı boşaltırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Kısa sürede sönen yangın sonrası apartman sakinleri rahat bir nefes aldı. Yangının havalandırma boşluğundan biriken atıklara atılan sigara izmaritinin sebep olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - 3. Sayfa

İtfaiye Bilecik 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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