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Yeni yılın ilk saniyelerinde kabusu yaşadılar! Dehşet anları kamerada

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Brezilya'da yılbaşı için atılan havai fişekleri evinin camına çıkarak izlemek isteyen kadına fişek isabet etti. Vücudunda yanıklar oluşan kadın hastaneye kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Brezilya'da kayda alınan bir görüntü akıllara durgunluk verdi. Yeni yılın ilk saniyelerinde havai fişek gösterilerini izlemek için evinin camından dışarı bakan kadın, havai fişeklerden birinin kendisine isabet etmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı. Yüzünde yanıklar oluşan kadın, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Yeni yılın ilk saniyelerinde kabusu yaşadılar! Dehşet anları kamerada
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

YA MERAKTAN, YA ........

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Havai fişekle kutlamak şart değil bide havai fişek patlarken ben balkona hiç çıkmam bana gelir diye

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Haber YorumlarıHuseyın Sezgi:

Du etsin üst tarafına geldi fişek ya alt tarafına gelseydi.

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Haber YorumlarıMR CAMEL:

kedinin başına ne geliyorsa merak dan gelir lafı lak diye oturdu

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