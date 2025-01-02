Yeni yılın ilk saniyelerinde kabusu yaşadılar! Dehşet anları kamerada
Brezilya'da yılbaşı için atılan havai fişekleri evinin camına çıkarak izlemek isteyen kadına fişek isabet etti. Vücudunda yanıklar oluşan kadın hastaneye kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Brezilya'da kayda alınan bir görüntü akıllara durgunluk verdi. Yeni yılın ilk saniyelerinde havai fişek gösterilerini izlemek için evinin camından dışarı bakan kadın, havai fişeklerden birinin kendisine isabet etmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı. Yüzünde yanıklar oluşan kadın, apar topar hastaneye kaldırıldı.