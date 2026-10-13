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Hatay Yayladağı'nda otluk yangınının cam şişeden çıktığını muhtar öne sürdü

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Hatay Yayladağı'nda otluk yangınının cam şişeden çıktığını muhtar öne sürdü
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Hatay Yayladağı'ndaki Şenköy Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Muhtar Sait Döş, yangının atılan cam şişeden çıktığını düşündüklerini belirtti.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedenini araştıran mahalle muhtarı, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince yangının atılan cam şişeden kaynaklandığını fark ettiğini söyledi.

Yangın, Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı. Alevleri fark eden Şenköy Mahallesi Muhtarı Sait Döş'ün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile Döş ailesinin müdahalesiyle yangın, yerleşim yerindeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedenini araştıran muhtar Döş, okulun güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde yangının ilk anlarını inceleyen Döş, alevlerin otluk alana atılan cam şişeden kaynaklandığını fark etti. Yangının ilk anları güvenlik kamerasına yansıdı.

"Küçük bir yangın büyük bir faciaya dönüşebilirdi"

Yangının daha büyük bir faciaya dönüşebileceğini belirten Şenköy Mahallesi Muhtarı Sait Döş, evlerin birbirine bitişik düzende olduğunu ifade etti.

Kamera kayıtlarını incelediklerinde yangının cam şişeden kaynaklandığını düşündüklerini belirten Döş, "Küçük bir yangındı ama büyük bir faciaya dönüşebilirdi. Köyümüzde evler birbirine bitişik olduğu için çok büyük bir yangına yol açabilirdi. Çocukların yangını erken fark etmesi ve ailemin hemen müdahale etmesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü" dedi.

Cam şişelerin doğaya atılmaması gerektiğini vurgulayan Döş, vatandaşlara çöplerini çöp konteynerlerine veya geri dönüşüm noktalarına bırakmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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