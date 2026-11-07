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Hatay Samandağ'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. tutuklandı

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Hatay Samandağ'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. tutuklandı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E., polisin çalışmasıyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.E., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında M.E.'yi Samandağ'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.E., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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