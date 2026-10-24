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Hatay Reyhanlı'da çalıntı motosikletle kaçan 2 kişiden biri kazada uçup kaçtı

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Hatay Reyhanlı'da çalıntı motosikletle kaçan 2 kişiden biri kazada uçup kaçtı Haber Videosunu İzle
Hatay Reyhanlı'da çalıntı motosikletle kaçan 2 kişiden biri kazada uçup kaçtı
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde çalıntı motosikletle polisten kaçan 2 şahıstan biri, motosikletin polis aracına çarpmasıyla metrelerce havaya uçtu. Yolcu konumundaki şahıs ayağa kalkıp kaçmayı sürdürürken sürücü olay yerinde kaldı; motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çalıntı motosikletle 'Dur' ihtarına uymayarak polisten kaçan 2 şahıstan birisi, kazada metrelerce havaya uçtuktan sonra ayağa kalkarak kaçmaya devam etti.

Olay, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Sürücü abartılı egzozlu motosikletle, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekiplerini peşine takan motosikletli, kaçış esnasında polis aracına çarptı. Çarpmayla birlikte sürücü ve yolcu konumundaki şahıs motosikletten düştü. Kazanın ardından sürücü olay yerinde kalırken, yolcu konumundaki şahıs metrelerce havaya uçmasına rağmen ayağa kalkarak kaçmaya devam etti. Polis aracına çarpan motosikletteki 2 kişinin savrulduğu anlar ve kazanın ardından kaçış anıysa güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan kontrollerde motosikletin çalıntı kaydının olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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