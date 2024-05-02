Üye Girişi
Haberler

Hatay'ın Hassa ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde çöplük alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

Hatay'ın Hassa ilçesinde çöplük alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde çöplük alanda yangın meydana geldi. Mahallede bilinmeyen bir nedenden dolayı çöplük alanda yangın çıktı. Yangını çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Hatay Hassa Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title