Hatay'ın Hassa ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Hassa ilçesinde çöplük alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde çöplük alanda yangın meydana geldi. Mahallede bilinmeyen bir nedenden dolayı çöplük alanda yangın çıktı. Yangını çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. - HATAY